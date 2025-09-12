российское информационное агентство 18+

«Это будет очень сильный удар»: Трамп пригрозил России ужесточением санкций

Архив. Фото: CNN

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире Fox News, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта и его терпение в отношении к российскому лидеру Владимиру Путину «быстро заканчивается». По его словам, продвижению мирных переговоров мешает «сохраняющаяся ненависть» между сторонами конфликта.

Американский лидер при этом пригрозил жестко ударить по России санкциями, сообщает ТАСС. «Это будет очень сильный удар», – сказал он. Трамп заявил, что в качестве мер против России он рассматривает жесткие санкции против банков, меры по поставкам российской нефти и повышение пошлин.

Глава Белого дома при этом напомнил, что ввел повышенные пошлины на импорт из Индии из-за ее закупок российской нефти. По его словам, это решение далось ему тяжело, поскольку оно «провоцирует разногласия».

Касаясь инцидента со сбитыми якобы российскими беспилотниками в Польше, Трамп заявил, что не будет никого защищать в этой ситуации, и считает, что беспилотники не должны были находиться рядом с польской территорией, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

