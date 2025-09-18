Кремль: прямая линия Путина планируется на декабрь

Ежегодная прямая линия Владимира Путина с россиянами ожидается в декабре и будет совмещена с его большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – сказал представитель Кремля журналисту Life Александру Юнашеву.

Накануне Путин поручил правительству РФ и администрации президента начать подготовку к новой прямой линии, назвав этот проект актуальным.

Москва, Наталья Петрова

