
Четверг, 18 сентября 2025, 10:33 мск

Кремль: прямая линия Путина планируется на декабрь

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Ежегодная прямая линия Владимира Путина с россиянами ожидается в декабре и будет совмещена с его большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, так и будет. В этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией», – сказал представитель Кремля журналисту Life Александру Юнашеву.

Накануне Путин поручил правительству РФ и администрации президента начать подготовку к новой прямой линии, назвав этот проект актуальным.

Москва, Наталья Петрова

