Среда, 17 сентября 2025, 19:11 мск

Путин поручил организовать прямую линию с россиянами

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству РФ и своей администрации начать подготовку к новой прямой линии. Об этом президент сказал на совещании с членами кабинета министров.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщал, что традиционная прямая линия с большой пресс-конференцией Путина будет проведена до конца 2025 года.

Москва, Анастасия Смирнова

