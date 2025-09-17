Путин поручил организовать прямую линию с россиянами

Глава российского государства Владимир Путин поручил правительству РФ и своей администрации начать подготовку к новой прямой линии. Об этом президент сказал на совещании с членами кабинета министров.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС сообщал, что традиционная прямая линия с большой пресс-конференцией Путина будет проведена до конца 2025 года.

Москва, Анастасия Смирнова

