Путин предложил назначить Краснова главой Верховного суда, а Гуцана – генпрокурором РФ

Владимир Путин направил в Совет Федерации представление для назначения Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом о Верховном Суде Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения Краснова Игоря Викторовича на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в соответствии с регламентом Совфеда комитеты палаты на совместном заседании 23 сентября проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключение.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит совету палаты рассмотреть вопрос о назначении на новую должность Игоря Краснова на заседании Совета Федерации 24 сентября, добавил сенатор.

Накануне Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда. 15 сентября Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Краснова на должность главы Верховного суда.

Должность председателя Верховного суда стала вакантной 22 июля – после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла ВС более года и скончалась после продолжительной болезни.

Краснов занимает пост генпрокурора РФ с 22 января 2020 года. До этого он был зампредседателя Следственного комитета.

Кроме того, Владимир Путин внес кандидатуру Александра Гуцана для проведения консультаций по назначению генпрокурором России, сообщил Клишас. Сейчас Гуцан занимает должность полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Комитеты Совфеда обсудят представленную кандидатуру 23 сентября, уточнил сенатор. По его словам, профильный комитет палаты предложит провести консультации по кандидатуре Гуцана на заседании Совета Федерации 24 сентября.

Напомним, Гуцан был назначен полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе в 2018 году. До этого на протяжении 11 лет был заместителем генпрокурора РФ. Работал в органах прокуратуры с 1989 года.

Москва, Наталья Петрова

