«По собственному желанию»: в Кремле подтвердили отставку Козака

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак действительно подал в отставку. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Мы пока указ не публиковали. Указа нет, но могу подтвердить, что действительно он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. Это действительно так», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что Козак подал в отставку по собственному желанию.

СМИ сообщили об уходе Козака из президентской администрации накануне. Отмечалось, что он рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Источник «Интерфакса» сегодня сообщил, что прошение Козака об отставке удовлетворено, отметив, что пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту.

Козак считается одним из давних соратников Владимира Путина. В 2000 году с приходом его на пост президента Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в кабмин, после чего занимал другие посты в органах власти.

Москва, Наталья Петрова

