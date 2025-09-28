Москва осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации» с целью обвинения России, в случае реализации таких планов киевский режим сильно пожалеет. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН, комментируя информацию в ряде венгерских СМИ о провокационных планах Киева осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

По словам Лаврова, он не сомневается в том, что эти сообщения имеют под собой самые надежные основания. Министр отметил, что ему известно о действиях киевского по использованию дронов российского производства. «Читал, что они сейчас берут дроны нашего производства, которые там у них тоже имеются, и снаряжают их таким образом, чтобы не было сомнений, что это мы их запустили, – сказал Лавров. Он убежден в том, что «помогают украинцам во всех этих пакостях британцы» – «как они это делали много столетий на нашем геополитическом пространстве».

При этом Лавров подчеркнул, что военная разведка и Служба внешней разведки России работают и «периодически показывают истинное лицо тех, кто пытается такие провокации «состряпать». Министр заверил, что ответ на провокации обязательно последует.

«Какой будет ответ – сейчас гадать не очень перспективно, но если они начнут тем более какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом серьезно пожалеют», – предупредил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о риске Третьей мировой войны в случае реализации провокации Киева.

В ходе пресс-конференции Лавров назвал «политической слепотой» расчет Зеленского на возврат к границам 2022 года. По его словам, такая позиция свидетельствует о полном непонимании происходящего. «Россия отстаивает свои законные интересы – законные интересы людей, которых после захвата власти через госпереворот нацисты в Киеве объявили террористами, «нелюдями», «существами»», – подчеркнул он.

Отметим, что в своем выступлении на Генассамблее ООН глава МИД РФ заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по устранению первопричин конфликта на Украине. По его словам, ключевым условием для начала таких переговоров являются надежные гарантии безопасности России. «Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь и о гарантиях безопасности Украины», – подчеркнул он. Впрочем, констатировал Лавров, Москва не видит ни у Киева, ни у его европейских спонсоров готовности договариваться по-честному.

При этом министр заявил, что Россия связывает определенные надежды с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. «В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу», – отметил он.

Нью-Йорк, Наталья Петрова

