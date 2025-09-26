Никогда в современности Европа не была столь близко к началу Третьей мировой войны, если подтвердятся провокационные планы киевского режима во главе с Владимиром Зеленским атаковать Румынию и Польшу якобы под флагом России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание, что сегодня сразу в нескольких венгерских СМИ появились сведения о планах Зеленского осуществить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию.

«Как пишут венгерские журналисты, причина этих действий Зеленского проста – ВСУ терпят сокрушительное поражение. Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер», – пояснила Захарова.

«Так, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» – с целью создать casus belli для войны между Россией и НАТО. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близко к началу третьей мировой войны», – констатировала официальный представитель МИД.

Москва

