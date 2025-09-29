Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Руденю полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом Путин досрочно освободил Руденю от обязанностей губернатора Тверской области. Перед этим глава российского государства провел в Кремле рабочую встречу с Руденей.

Отметим, что Игорь Руденя до нового назначения руководил Тверской областью с 2016 года.

Предыдущий полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан 24 сентября был назначен генпрокурором России. Его предшественник на этом посту Игорь Краснов возглавил Верховный суд РФ.

Москва, Наталья Петрова

