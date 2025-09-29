российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 сентября 2025, 15:42 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Руденю полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Другим указом Путин досрочно освободил Руденю от обязанностей губернатора Тверской области. Перед этим глава российского государства провел в Кремле рабочую встречу с Руденей.

Отметим, что Игорь Руденя до нового назначения руководил Тверской областью с 2016 года.

Предыдущий полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан 24 сентября был назначен генпрокурором России. Его предшественник на этом посту Игорь Краснов возглавил Верховный суд РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Северо-Запад, Центр России, Политика, Россия,