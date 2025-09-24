Верховный суд РФ и Генпрокуратура обрели новых руководителей

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России.

Соответствующее решение было принято сенаторами единогласно во время пленарного заседания верхней палаты российского парламента.

В связи с новым назначением Краснова президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности генерального прокурора РФ.

Накануне Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ. До этого Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда. Краснов был единственным претендентом на пост главы ВС РФ. Должность стала вакантной 22 июля – после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла Верховный суд более года.

Краснов с 22 января 2020 года занимал пост генпрокурора РФ. Вместо него на эту должность указом президента РФ Владимира Путина назначен Александр Гуцан. До этого он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

