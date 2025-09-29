Украинское урегулирование тормозится нежеланием Киева вести переговоры – Кремль

Пауза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине возникла из-за нежелания Украины вести диалог. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям. Сейчас возникла пауза», – сказал он журналистам.

Песков объяснил, что пауза возникла «из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима».

Напомним, по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, который прошел в Стамбуле 23 июля, стороны договорились в том числе о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в онлайн-режиме. Стороны обсудили проекты меморандумов, представленные в ходе второго раунда. Как констатировал глава российской переговорной группы Владимир Мединский, изложенные в документах позиции «очень далеки друг от друга». Кроме того, делегации двух стран договорились о продолжении обмена пленными и телами погибших.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что в последние две недели российская сторона якобы отказывалась от встречи с Киевом по урегулированию украинского конфликта, а также не соглашалась на трехсторонние контакты с участием США. По его мнению, «российской стороне нужно осознать реалии».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube