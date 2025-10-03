Путин направил послания Трампу и Евросоюзу, – политологи о Валдайской речи президента

Президент России Владимир Путин вчера выступил с 4-часовой речью на Валдае. Существенный блок его выступления был посвящен внешней политике и международной ситуации. По мнению экспертов, президент направил послания Дональду Трампу и руководству Евросоюза.

Политолог Павел Данилин в телеграм-канале «Что-то знаю» отмечает, что Путину понятны причины последних антироссийских заявлений Трампа, но подыгрывать ему Кремль не собирается:

«Это и республиканцы – ястребы, это и демократы – глобалисты. Ссориться со вторыми можно, только если у тебя монолитная поддержка в первых. А в республиканских кругах у Трампа не все хорошо. И, конечно, проще подсдать, как фраер, назад в плане миротворческих усилий, чем переть как баран на новые ворота. Это и Европа, которая Трампу выкатила если не ультиматум, то предложение, от которого нельзя отказаться. По разным причинам.

И либо США поддерживают Европу в этом конфликте до тех пор, пока ЕС этого требует, либо у США появятся некоторые проблемы в плане договоренностей по поставкам, по тарифам и по закупкам. Прикинув хрен к носу, Трамп посчитал, почесал и решил, что лучше сделает вид, что поддерживает Зеленского и целуется с ним в десна, но зато приобретет для США контракты, поставки и тд итп.

Так вот, позиция Трампа понятна Москве. Но, понимая, почему Трамп так себя ведет, Кремль, очевидно, не собирается ему в этом подыгрывать. Трамп обещал Москве одно – четкие условия территориальных уступок со стороны Украины, принятие законов, запрещающих нацизм и русофобию, отсутствие на Украине войск НАТО, отказ НАТО от расширения на Восток, зафиксированный документально. Ничего этого он сделать не смог или не захотел. Неважно. Но свое слово он не сдержал, какие бы причины он ни имел в виду… В этой связи, дает понять российский президент, и мы также не считаем себя связанными обязательствами, которые брали на себя по итогам визитов Уиткоффа и по результатам Аляски. Нам, безусловно, не хочется усиления конфронтации, но и покорно следовать в фарватере хотелок и стремлений Трампа Кремль не собирается».

Другой политолог, Алексей Чеснаков, выделил в выступлении Владимира Путина послание Евросоюзу: Россия – «дремлющий медведь», готовящийся к зиме.

«Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако, если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны, если зимой их вывести из сонливого состояния.

Сигнал послан. На основную часть европейской элиты он, скорее всего, не подействует. Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, и его просто так не остановить.

Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем, и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно».

Как уже писал «Новый День», накануне Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»заявил, что Россия внимательно следит за милитаризацией Европы, а в случае угрозы ответные меры будут своевременными и убедительными.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать», – подчеркнул Путин, обратив внимание на заявления Германии о намерении создать самую сильную армию в Европе. «Ответ на угрозу будет очень убедительным, именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно», – сказал глава государства.

Валдай, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube