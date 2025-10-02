российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 20:51 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным

Фото с сайта kremlin.ru

Москва внимательно следит за милитаризацией Европы, а в случае угрозы ответные меры будут своевременными и убедительными. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Либо это слова, либо нам пора принимать ответные меры», – отметил президент РФ.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать», – подчеркнул Путин, обратив внимание на заявления Германии о намерении создать самую сильную армию в Европе.

«Ответ на угрозу будет очень убедительным, именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно», – сказал глава государства.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Путин Владимир

Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом / Путин дал гражданство РФ американке, обвинявшей Байдена в секс-домогательствах / Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать газ не только в «Газпромбанке» / Путин поддержал: в России начнут продавать красивые автономера на «Госуслугах» / «Очень разумно»: Путин оценил идею налога на роскошь / Путин: На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находится 700 тысяч российских военных / Путин поручил организовать прямую линию с россиянами / Путин: экономика России должна была пройти по «острому лезвию»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Москва, Европа, Центр России, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Путин Владимир,