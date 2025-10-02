Путин следит за милитаризацией Европы: ответ будет убедительным

Москва внимательно следит за милитаризацией Европы, а в случае угрозы ответные меры будут своевременными и убедительными. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Либо это слова, либо нам пора принимать ответные меры», – отметил президент РФ.

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят долго ждать», – подчеркнул Путин, обратив внимание на заявления Германии о намерении создать самую сильную армию в Европе.

«Ответ на угрозу будет очень убедительным, именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно», – сказал глава государства.

Сочи, Анастасия Смирнова

