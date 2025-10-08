МИД РФ: мощный импульс к украинскому урегулированию после саммита на Аляске исчерпан

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в среду, что импульс к украинскому урегулированию, который появился после переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, исчерпан из-за действий европейцев.

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренности усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинцев, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – сказал дипломат журналистам (цитата по тг-каналу «Вы слушали Маяк»). Как отметил Рябков, «это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо».

Касаясь темы возможной передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», замминистра заявил, что такие поставки будут означать «очень серьезный эскалационный шаг».

«Появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать существенное, можно даже, наверное, употребить термин «качественное изменение обстановки». Но это не повлияет на нашу решимость добиться поставленных целей», – подчеркнул Рябков.

Он указал, что гипотетическое применение «Томагавков» возможно только с прямым задействованием американского персонала. Замглавы МИД России в связи с этим призвал американскую сторону «трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации». Он выразил надежду, что те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению, «хорошо осознают» глубину и тяжесть последствий, принимаемого в этой ситуации того или иного решения.

При этом Рябков подчеркнул, что «никакой нервозности» с российской стороны нет. «Ресурсы позволяют двигаться дальше в том направлении, которое определено верховным главнокомандующим», – заключил он.

Дипломат при этом сравнил отношения России и США со зданием, которое пошло трещинами и рушится уже до фундамента. «Сейчас трещины дошли до фундамента. Я думаю, что разрушать проще, чем строить. Мы к строительству готовы. Мы не видим встречного движения с той стороны», – констатировал он.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что «в значительной степени» принял решение по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, но ему требуется выяснить, куда Киев отправит это оружие.

Президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил, что возможная передача «Томагавков» Киеву разрушит отношения России и США, включая наметившиеся в них позитивные тенденции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube