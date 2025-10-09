Путин на встрече с Алиевым назвал причины крушения азербайджанского самолета

Президент России Владимир Путин проводит встречу в Душанбе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств зашли в переговорную комнату вместе и перед началом переговоров обменялись рукопожатиями. Российский лидер предложил коллеге начать встречу с обсуждения ситуации с авиакатастрофой самолета азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 года. По словам Путина, необходимо дать объективную оценку крушению авиалайнера и объявить истинную причину катастрофы.

«Наш долг, повторяю еще раз, и мы с вами с самого начала об этом договаривались, – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время», – сказал глава российского государства в ходе встречи с президентом Азербайджана (цитата по сайту Кремля).

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц», – заверил Путин, отметив, что Россия, согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением азербайджанского самолета.

Российский президент также напомнил, что принес Алиеву извинения из-за того, что трагедия произошла в небе над Россией, и выразил самые искренние соболезнования семьям погибших. «Конечно, эти слова, связанные с этой трагедией, направленные на поддержку, моральную поддержку семей, в таких случаях не решают главную проблему – не вернуть к жизни людей, которые ушли из жизни в результате трагедии», – сказал Путин.

Президент России заявил, что причина крушения самолетом связана в том числе с появлением в небе украинских беспилотников. «Сейчас в целом уже можно говорить о причинах этой трагедии. Она связана с несколькими обстоятельствами. Первая заключается в том, что в небе находился украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации», – сказал Путин.

«Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет (если бы это произошло, он рухнул бы на месте), а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах», – продолжил российский лидер.

По его словам, «поражение произошло, но главным образом не поражающими элементами боевыми, а скорее всего, обломками самих ракет. Именно поэтому пилот и воспринял это как столкновение со стаей птиц, о чем он и передал российским диспетчерам, и это все зафиксировано в так называемых «чёрных ящиках».

Президент РФ отметил, что экипажу лайнера предложили совершить посадку в Махачкале, но он принял решение «возвратиться в аэропорт базирования, а потом – в Казахстан».

Как пояснил Путин, причины авиакатастрофы стали понятны «после тщательного анализа технических характеристик того, что происходило, и выверки прямо по секундам результатов так называемого «черного ящика».

Президент Азербайджана поблагодарил российского лидера за подробную информацию о катастрофе. «Также хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. <…> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», – сказал Ильхам Алиев.

Выполнявший рейс Баку-Грозный самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) упал утром 25 декабря 2024 года рядом с городом Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили и были госпитализированы. Среди выживших – девять россиян.

В предварительном отчете о причинах крушения самолета Минтранс Казахстана сообщал, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию. В документе изложены предварительные выводы экспертов, сделанные на основе анализа данных, в том числе с бортовых самописцев, полученных после авиакатастрофы. При этом отчет не содержит выводов о причинах крушения лайнера.

