В Кремле заявили о не очень хорошем развитии событий по ситуации на Украине

Москва, учитывая поведение Киева, «констатирует пока не очень хорошее развитие событий» по украинскому урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, это объясняется тем, что киевский режим «всячески сподвигается на такую позицию европейцами», занявшими труднообъяснимую, оголтелую милитаристскую позицию.

«Но здесь, к нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков вновь констатировал, что стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе из-за нежелания Киева отвечать на предложения Москвы по урегулированию, прозвучавшие в Стамбуле. По его словам, киевский режим не отвечает на переданный проект меморандума, не отвечает на предложение по созданию трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам. «И всё это для того, чтобы начать ту самую, делать домашнюю работу, которую необходимо сделать до встречи в верхах, до саммита», – сказал пресс-атташе Кремля.

Вместе с тем, по мнению Пескова, импульс к украинскому урегулированию, который появился после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сохраняется. «Учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного регулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет», – сказал он. И выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование.

«Будем надеяться, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование. Поэтому здесь, в данном случае, у нас с точки зрения духа Анкориджа, мы исполнены оптимизмом», – заключил Песков, отвечая на вопрос, потерян ли импульс к украинскому урегулированию, заданный в Анкоридже.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что импульс к разрешению конфликта на Украине после саммита на Аляске оказался в значительной мере исчерпан. «Это результат деструктивной деятельности, прежде всего, европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – подчеркнул дипломат.

Москва, Наталья Петрова

