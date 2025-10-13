Медведев предостерег Трампа от поставок Киеву «Томагавков»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что угрозы американского лидера Дональда Трампа о передаче дальнобойных ракет «Томагавк» Украине это такой же блеф с его стороны, как и отправка американских подводных лодок к границам России. Однако, предупредил политик, поставка Киеву «Томагавков» может закончиться плохо для всех и прежде всего – для самого Трампа.

Медведев напомнил об угрозах Трампа о том, что если президент России Владимир Путин не урегулирует украинский конфликт, то «для него это плохо кончится».

«Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа», – написал зампред Совбеза РФ Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что отличить ядерное исполнение «Томагавка» от обычного в полете невозможно, о чем было «сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме». «Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!", – указал Медведев.

«Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», – заключил политик.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил возможность передачи крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если украинский конфликт не удастся урегулировать мирным путем. По его словам, о таком шаге он может сообщить российскому лидеру Владимиру Путину. Трамп добавил, что рассчитывает на то, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной. «А если он не урегулирует – для него это плохо кончится», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

