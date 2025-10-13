Трамп озвучил условие для передачи «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если украинский конфликт не удастся урегулировать мирным путем. Об этом он заявил журналистам.

По словам главы Белого дома, о таком шаге он может сообщить российскому лидеру Владимиром Путиным. «Возможно, я поговорю с ним. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты «Томагавк», – цитирует Трампа РИА «Новости». Президент США назвал «Томагавки» «невероятным наступательным оружием», подчеркнув, что «России это (поставки Украине «Томагавков» – прим. ред.) не нужно», передает «Интерфакс».

Трамп также сообщил, что провел хороший разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, подтвердив, что Киев надеется на передачу «Томагавков».

При этом американский лидер рассчитывает, что президент России Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной. «А если он не урегулирует – для него это плохо кончится», – сказал Трамп (цитата по «Коммерсанту»).

Неделю назад Трамп заявил, что «в значительной степени» принял решение по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, но ему требуется выяснить, куда Киев отправит это оружие. Вице-президент США Джей Ди Вэнс позже сообщил, что американская администрации обсуждает возможность поставок «Томагавков» другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, однако окончательное решение остается за Трампом.

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил, что возможная передача «Томагавков» Киеву нанесет ущерб отношениям России и США. Он назвал разговоры об этих ракетах»понтажом» и отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема возможных поставок Киеву «Томагавков» вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, поскольку это оружие может быть в ядерном исполнении.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал успокоиться в плане возможной передачи «Томагавков» Украине. Громкие заявления Трампа по этому вопросу – это его особая тактика ведения дел по острым темам, считает Лукашенко. По его словам, заявления президента США о «Томагавках» не нужно воспринимать в лоб.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube