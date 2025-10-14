«Поможет склонить Киев к мирному процессу»: Кремль – о поручении Трампа Уиткоффу заняться Украиной

Россия приветствует поручение президента США Дональда Трампа своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем такие намерения. Приветствуем поддержание политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования», – сказал он. По словам Пескова, в Кремле надеются, что под влиянием США Украина продемонстрирует готовность к мирному процессу.

«Мы уже хорошо знакомы с господином Уиткоффом. Он эффективный. Доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке. Надеемся, что его таланты будут и дальше способствовать работе уже и на этом украинском направлении», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

«Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа поможет сподвигнуть украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу», – сказал представитель Кремля.

В то же время, подчеркнул Песков, российская сторона сохраняет готовность к мирному диалогу.

Напомним, Трамп во время выступления в израильском парламенте накануне заявил, что после урегулирования конфликта в секторе Газа намерен сосредоточиться на решении конфликта на Украине. Он поручил Уиткоффу сфокусироваться в первую очередь на урегулировании украинского кризиса.

Песков также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что России должна будет «поплатиться», если откажется от переговоров с Киевом. «Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», – сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что Россия в любом случае добьется выполнения поставленных целей.

Комментируя сообщения о том, что Трамп и Зеленский на встрече в Вашингтоне 17 октября планируют обсудить передачу «Томагавков» Украине, Песков предложил дождаться результатов их переговоров. «Пока это газетное сообщение. Но знаем, что действительно сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», – сказал представитель Кремля.

Москва, Наталья Петрова

