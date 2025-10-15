В Кремле ничего не слышали о выходе стран из БРИКС после угроз Трампа

В Кремле ничего не знают про якобы планы стран-участниц БРИКС выйти из объединения из-за пошлин США, о которых заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информацией не располагаю», – сказал представитель Кремля журналистам.

Комментируя эту тему, Песков подчеркнул, что в БРИКС никогда не строили планы против третьих стран.

«Это объединение никогда, ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда, ничего не планировало против каких-то валют третьих стран. Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся», – отметил он, добавив, что, так или иначе, эти тезисы «зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне».

Ранее Трамп заявил, что якобы начался массовый выход стран из БРИКС. По словам американского лидера, причиной стали его угрозы ввести пошлины на товары из этих государств. «Я сказал, что если кто-то хочет быть в БРИКС, в этом нет ничего такого, но мы введем пошлины против вашей страны, и все вышли. Все выходят из БРИКС», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

В настоящее время в БРИКС входит 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия, Индонезия и ОАЭ.

Москва, Наталья Петрова

