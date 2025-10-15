Самарский губернатор Федорищев извинился за мат

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова с использованием нецензурной лексики.
«Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед тем, кто слышал это видео», – заявил глава региона в интервью Радио РБК.
Губернатор назвал это видео «необработанным» и заявил, что кадры являются «просто сливом» из чатов, в котором 47 журналистов обсуждают те или иные вопросы поездок главы региона с командой.
«Да, эмоционально я за это извиняюсь, за форму подачи, но суть остается сутью», – сказал Федорищев, добавив, что основанием для отставки Жидкова стали многочисленные нарушения.
Стоит отметить, что сегодня экс-главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.
Как считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, этот инцидент является признаком деградации власти.
Самара, Анастасия Смирнова
