Самарский губернатор Федорищев извинился за мат

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова с использованием нецензурной лексики.

«Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед тем, кто слышал это видео», – заявил глава региона в интервью Радио РБК.

Губернатор назвал это видео «необработанным» и заявил, что кадры являются «просто сливом» из чатов, в котором 47 журналистов обсуждают те или иные вопросы поездок главы региона с командой.

«Да, эмоционально я за это извиняюсь, за форму подачи, но суть остается сутью», – сказал Федорищев, добавив, что основанием для отставки Жидкова стали многочисленные нарушения.

Стоит отметить, что сегодня экс-главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Как считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, этот инцидент является признаком деградации власти.

