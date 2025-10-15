российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 октября 2025, 20:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Самарский губернатор Федорищев извинился за мат

Фото из архива сайта kremlin.ru

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова с использованием нецензурной лексики.

«Я очень извиняюсь перед жителями Самарской области, перед тем, кто слышал это видео», – заявил глава региона в интервью Радио РБК.

Губернатор назвал это видео «необработанным» и заявил, что кадры являются «просто сливом» из чатов, в котором 47 журналистов обсуждают те или иные вопросы поездок главы региона с командой.

«Да, эмоционально я за это извиняюсь, за форму подачи, но суть остается сутью», – сказал Федорищев, добавив, что основанием для отставки Жидкова стали многочисленные нарушения.

Стоит отметить, что сегодня экс-главу района госпитализировали с гипертоническим кризом.

Как считает политолог, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, этот инцидент является признаком деградации власти.

Самара, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Поволжье, Центр России, Общество, Политика, Россия,