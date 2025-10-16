Песков: Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что некомпетентность стала неотъемлемой характеристикой многих европейских политиков. Так он прокомментировал оскорбительные высказывания генсека НАТО Марка Рютте в адрес российских летчиков и моряков.

Ранее глава военного блока в ходе встречи с министрами обороны стран НАТО заявил, что пилоты российских истребителей не умеют управляют ими, а российские моряки «не умеют опускать якорь».

«Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил. По большому числу вопросов некомпетентность – это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторяю, к большому сожалению», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Москва, Наталья Петрова

