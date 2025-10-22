Орбан заявил о продолжении подготовки к саммиту Россия – США в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские власти продолжают подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, несмотря на отсутствие согласованной даты.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», – заявил Орбан на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о появлении множества фейков и заявлений о возможном срыве саммита России и США в Будапеште. «Многие сделают все возможное, чтобы его сорвать... Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет», – написал он на своей странице в X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Меж тем в интервью CNN Сийярто выразил надежду, что саммит РФ – США состоится. По его словам, в среду он планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения подготовки к встрече Путина и Трампа «Мы делаем все, что в наших силах. <…>Мы готовы», – сказал Сийярто.

Также он заявил, что Венгрия не будет исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении российского лидера, если он прибудет в Будапешт для переговоров с президентом США. Сийярто напомнил, что ранее Венгрия объявила о выходе из МУС и не признает его решений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что еще не решил, ехать ли ему на переговоры с Владимиром Путиным. Он пообещал сообщить через пару дней о том, «что будет дальше» касательно саммита в Венгрии.

Будапешт, Наталья Петрова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

