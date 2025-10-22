Трамп пообещал через два дня прояснить насчет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение насчет встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште еще не принято. По словам главы Белого дома, он не хочет, чтобы встреча стала «пустой тратой времени». Трамп пообещал сообщить через два дня о том, «что будет дальше» касательно саммита в Венгрии.

«Я не хочу тратить время впустую…Посмотрим, что из этого выйдет... Мы пока не приняли решения», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос встрече с президентом России.

Американский лидер отметил, что о решении относительно его встречи с главой российского государства будет объявлено в течение предстоящих пары дней. «Мы будем информировать вас в течение следующих двух дней о том, что мы будем делать», – сказал Трамп.

Позднее президент США заявил, что не считает, что переговоры в Будапеште могут оказаться «пустой тратой времени». «Я ничего такого не говорил», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что нацелен на то, чтобы саммит в Будапеште позволил сделать реальные шаги вперед в украинском урегулировании.

При этом американский лидер выразил уверенность, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят мира. «Так что думаю, это (украинский кризис – прим.ред.) закончится», – сказал Трамп, говоря о том, верит ли он в возможность урегулирования конфликта, передает «Интерфакс».

Накануне американские СМИ сообщили, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшем будущем. Журналисты, работающие в Белом доме, в соцсетях также сообщали, что Вашингтон приостановил консультации с Москвой относительно подготовки встречи президентов двух стран.

Глава Белого дома в то же время в четверг заявил, что намерен прекратить девятый по счету конфликт в мире, указав, что за свой второй президентский срок смог решить уже восемь международных кризисов. «Решение девятого конфликта – на подходе», – сказал он. Ранее говоря о «девятом конфликте», американский лидер имел в виду кризис на Украине.

Напомним, Трамп по итогам телефонных переговоров с Путиным сообщил о договоренности провести личные переговоры в Венгрии. Позже американский лидер уточнил сроки встречи, заявив, что саммит может состояться через две недели. Представитель Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе заявлял, что речь идет о примерных сроках: «Может состояться в течение двух недель или чуть позже». Он отметил, что «это общее понимание, – что не нужно ничего откладывать в долгий ящик».

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube