Трамп заявил о намерении завершить девятый международный конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить девятый по счету конфликт в мире. Об этом американский лидер сказал, выступая в Белом доме.

«Хотите верьте, хотите – нет, но решение девятого конфликта – на подходе», – сказал он, обратив внимание, что за свой второй президентский срок смог решить уже восемь международных кризисов.

Трамп не уточнил, какой именно конфликт он считает девятым. Однако, как уточняет «Интерфакс», ранее говоря о «девятом конфликте», американский лидер имел в виду кризис на Украине.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

