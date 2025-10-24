Кремль об ответных мерах на новые санкции: «Мы в первую очередь действуем во благо себе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистами, что Россия ответит на новые санкции в соответствии со своими интересами.

По его словам, в Кремле анализируют новые антироссийские рестрикции.

«Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует интересам. Это главное в наших действиях. Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься», – заявил Песков в ответ на вопрос об ответных мерах Москвы на введенные в отношении России новые санкции.

Накануне страны ЕС утвердили 19-й пакет ограничительных мер против России. Он предусматривает меры против российских банков, криптобирж, компаний из Индии и Китая. Кроме того, вводится запрет на импорт в союз российского сжиженного природного газа с 2027 года. Помимо экономических ограничений, новые рестрикции направлены против российских дипломатов, в частности, меры сокращают их возможности по перемещению по территории Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в тот же день, что Москва отреагирует на новые санкции Евросоюза «адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов».

Москва, Наталья Петрова

