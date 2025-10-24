«Здесь нечего разъяснять»: Кремль о словах Путина об «ошеломляющем ответе» РФ

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему нечего разъяснять в словах Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» России в случае ударов по России американскими ракетами «Томагавк» или другим дальнобойным оружием.

По его словам, Россия готова ответить не на сами поставки «Томагавков», а на попытки осуществления ударов по территории России.

«Мне кажется, что заявление президента настолько красноречиво и исчерпывающе, что здесь нечего разъяснять», – добавил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне президент РФ Владимир Путин пообещал серьезный и ошеломляющий ответ на удары по территории России «Томагавками». « Пусть они об этом подумают», – предупредил глава государства. Он счел разговоры о возможности поставок американских ракет Украине попыткой эскалации конфликта.

Москва, Наталья Петрова

