Президент Франции Эммануэль Макрон вынашивает планы военной интервенции на Украину. Провалившись как политик и не сумев вывести страну из экономического кризиса, он надеется войти в историю в качестве полководца, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, генштаб французских вооруженных сил по указанию Макрона готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч человек в помощь Киеву. Основу составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас они размещены в приграничных с Украиной районах Польши, где проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. «Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины», – заявили в разведслужбе.

При этом во Франции берут во внимание возможные потери, указывает СВР. В стране ускоренными темпами создаются сотни дополнительных мест в госпиталях для приема раненых, а врачи проходят специальную подготовку для работы в полевых условиях.

В случае утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет об отправке на Украину небольшой группы инструкторов для обучения мобилизованных ВСУ.

На сообщение СВР отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Макрону следует отправлять солдат не на Украину, а на охрану французских музеев. «Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком», – написала она в своем телеграм-канале.

Обновлено. В свою очередь, в Кремле сочли информацию СВР тревожной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии соприкосновения. То есть эти иностранцы там есть. Мы их уничтожаем. Наши военные продолжат выполнять свою работу», – добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube