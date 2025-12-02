Франция продолжает искать варианты прямого участия в конфликте на Украине, заявила Служба внешней разведки России.

В разведслужбе обратили внимание на правительственный декрет от 31 октября 2025 года, разрешающий задействовать частные военные компании для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». В этом документе французские ЧВК называются «референс-операторами» министерства вооруженных сил, отметили в СВР.

В ведомстве при этом указали, что мобильные группы ПВО и немногочисленные самолеты F-16, имеющиеся у Украины, не справляются с перехватом российских воздушных целей. А освоение «Миражей» и другой техники требует времени и высокой квалификации. «Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением», – заявила СВР.

В разведывательной службе предупредили, что появление на Украине французских ЧВК будет рассматриваться Москвой как прямое участие Франции в боевых действиях против России. Таким образом, французские ЧВК станут первоочередной законной целью российской армии, подчеркнули в СВР.

Вместе с тем, как заявили в посольстве России в Париже, Франция не оставляет попыток сорвать наметившийся процесс мирного урегулирования по Украине. Об этом свидетельствуют участившиеся в последнее время встречи между Макроном и Зеленским, указали дипломаты в комментарии «Известиям». В дипмиссии подчеркнули, что Франция целенаправленно подталкивает главу киевского режима к продолжению конфликта.

Напомним, СВР в конце октября заявляла, что президент Франции Эммануэль Макрон вынашивает планы военной интервенции на Украину. В ведомстве отмечали, что генштаб французских вооруженных сил по указанию Макрона планирует отправку на Украину до двух тысяч военных в помощь Киеву.

Москва, Наталья Петрова

