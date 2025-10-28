Госдума утвердила привлечение резервистов к защите важных объектов от БПЛА

Госдума на пленарном заседании во вторник, 28 октября, приняла в первом чтении, а затем во втором и третьем законопроект о привлечении резервистов к защите стратегически важных инфраструктурных объектов в условиях участившихся атак ВСУ с помощью дальнобойных беспилотников.

Документ распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном резерве.

В соответствии с законом резервистов смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Порядок сборов установит правительство РФ.

Поправки в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» разработаны Минобороны и внесены в Госдуму кабмином РФ 23 октября.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что резервистов смогут привлекать для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона. По его словам, они будут противодействовать, прежде всего, беспилотникам.

Как отметил Цимлянский, решение назрело в связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории РФ, в связи с чем возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов.

Москва, Наталья Петрова

