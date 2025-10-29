Путин: российская армия продвигается вперед на всех участках СВО

Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка заявил, что ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается для России благоприятно. По его словам, российские военные на всех участках спецоперации «идут вперед, действуют активно».
Глава государства напомнил, что в двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – украинские формирования заблокированы и находятся в окружении
Путин также отметил, что Россия в зоне специальной военной операции сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
Москва, Наталья Петрова
