Среда, 29 октября 2025, 17:01 мск

Путин: российская армия продвигается вперед на всех участках СВО

Скрин видео из телеграм-канала Кремля

Президент России Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка заявил, что ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается для России благоприятно. По его словам, российские военные на всех участках спецоперации «идут вперед, действуют активно».

Глава государства напомнил, что в двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – украинские формирования заблокированы и находятся в окружении

Путин также отметил, что Россия в зоне специальной военной операции сейчас обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.

Москва, Наталья Петрова

