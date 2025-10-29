Россия готова пустить СМИ в зоны окружения ВСУ и на время прекратить бои – Путин

Российские военные готовы допустить в зоны окружения ВСУ в Красноармейске в ДНР и Купянске Харьковской области представителей зарубежных СМИ, чтобы те увидели, что там происходит. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с российскими военнослужащими в военном госпитале имени Мандрыка в Москве.

«Кстати говоря, я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что политическому руководству Украины необходимо принять решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, которые находятся в зоне окружения, – «так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». По его словам, «такая возможность у них будет».

Как отметил президент, российскую сторону беспокоит только то, чтобы не было провокаций с украинской стороны. «Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов – с тем, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», – сказал Путин.

«Мы готовы сделать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона», – заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил о благоприятной ситуации для России в зоне СВО. По его словам, российские военные продвигаются вперед на всех участках спецоперации, действуют активно.

Москва, Наталья Петрова

