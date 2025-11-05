Турция призвала учитывать при украинском урегулировании реалии на фронте

Мирные усилия по разрешению конфликта на Украине должны учитывать реалии на фронте и интересы сторон. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан. По его словам, Турция продолжит искать пути для урегулирования украинского кризиса.

«Крайне важно, чтобы эти [мирные] усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке», – заявил Фидан на брифинге в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен (цитата по ТАСС).

При этом дипломат подчеркнул, что справедливый и прочный мир на Украине можно будет достичь только дипломатическим путем. Фидан добавил, что Анкара продолжает прилагать целенаправленные усилия для достижения мира «посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами».

Накануне американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что США рассчитывают на помощь мирового сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он высказал мнение, что только Дональд Трамп мог заставить Россию и Украину «начать хотя бы разговаривать». «Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь, – сказал Уолтц в интервью порталу Breitbart.

