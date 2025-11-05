российское информационное агентство 18+

Среда, 5 ноября 2025, 12:28 мск

Минобороны: положение ВСУ в «котлах» Купянска и Красноармейска быстро ухудшается

Минобороны России заявило о стремительном ухудшении положения украинских военных, заблокированных в Купянске и Красноармейске. Единственный для боевиков ВСУ шанс спастись – сдаться в плен, подчеркнули в ведомстве.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», – говорится в сообщении Минобороны.

Так военное ведомство прокомментировало слова Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводят «зачистку» оставшихся «до 60 русских». Как отметили в Минобороны, заявление Зеленского может свидетельствовать «только о двух вещах». «Глава киевского режима полностью утратил связь с реальностью и, слушая лживые доклады Сырского, совершенно не владеет оперативной обстановкой «на земле», – заявили в военном ведомстве. Либо же, как указали в Минобороны, Зеленский, напротив, понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске.

«Поэтому ценой бесславной гибели в «котлах» тысяч украинских военнослужащих, пытается скрывать до последнего правду от населения Украины и своих западных спонсоров, чтобы продолжать наживаться за счёт выделяемых на войну с Россией финансовых средств европейских налогоплательщиков. Иначе расценивать его слова – «мы все зачистим» – нельзя», – заявили в ведомстве.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные в районе Купянска сжимают кольцо окружения группировки ВСУ, а в Красноармейске продолжается уничтожение окруженных сил противника.

Москва, Наталья Петрова

