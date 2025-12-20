Армия России взяла под контроль два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Российские войска за минувшие сутки взяли села Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. Как сообщается в сводке Минообороны РФ, Высокое освободили подразделения группировки войск «Север». Светлое перешло под контроль ВС РФ благодаря действиям бойцов группировки «Центр». Подразделения группировки продолжили уничтожение окруженного формирования ВСУ в городе Димитров в ДНР.

Вместе с тем бойцы группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику около Ковшаровки, Купянска-Узлового, Моначиновки, Парноватого, Самборовки Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции и громят ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Миньковка в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и поразили силы ВСУ вблизи Андреевки Днепропетровской области, в Гуляй-поле, Косовцево и Терноватом Запорожской области.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Никольское и Тягинка Херсонской области.

Украинские войска в зоне спецоперации за сутки потеряли свыше 1555 военнослужащих.

В то же время авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили предприятие военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры. Кроме того, разбиты колонны военной техники, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.

Средствами ПВО сбиты четыре реактивных снаряда системы HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотников.

