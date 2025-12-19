МИД России: русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен

Решение Евросоюза о продолжении финансирования киевского режима означает дальнейшее затягивание украинского конфликта. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

«Это очередное подтверждение того, что русофобам в Евросоюзе мир на Украине не нужен», – констатировала она.

По ее словам, в этих условиях «есовская «партия войны» во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказалась в роли стороны, выплачивающей киевскому коррумпированному режиму «репарации».

«Все справедливо, ведь именно Брюссель больше всех настаивал на продолжении «войны до последнего украинца», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России обратила внимание, что Евросоюз намерен продолжать попытки найти псевдоправовое решение вопроса о фактической конфискации российских суверенных активов.

«Брюссель и в этот раз отличился правовым нигилизмом, записав в итоговом документе заседания Евросовета, что ЕС оставляет за собой «право» использовать российские активы для компенсации предоставляемого Киеву кредита, который, кстати, должен быть выплачен только при том условии, что хотя бы часть этих денег пойдет на укрепление европейской оборонной промышленности. Впрочем, подписались под этой схемой только 25 стран-членов из 27», – отметила Захарова.

При этом представитель МИД России подчеркнула, что блокировка суверенных активов, использование доходов от них и любые попытки их конфискации являются грубым нарушением международного права, в том числе принципов суверенного равенства государств, иммунитета государственной собственности и невмешательства во внутренние дела.

«Любые противоправные действия с российскими активами безнаказанными не останутся», – заключила Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube