ВС РФ сжимают «котлы» в Купянске и Димитрове и не дают ВСУ вырваться из окружения

Российские войска в зоне спецоперации продолжают теснить противника в ДНР, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны, в районе Купянска Харьковской области подразделения 6-й армии группировки «Запад» сжимают кольцо окружения группировки ВСУ. Кроме того, сорвана попытка контратаки противника у Петровки с целью прорваться к реке Оскол и обеспечить отход окруженных украинских подразделений с левого берега.

Вместе с тем продолжается сжатие кольца окружения противника с северо-востока в районе Петропавловки. Всего в районе Купянска за сутки уничтожено до 40 украинских боевиков, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, САУ «Богдана», две боевые бронемашины «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, два миномета, грузовик и три пикапа.

Тем временем в городе Красноармейске (украинское название Покровск) в ДНР штурмовики 2-й и 51-й армий группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных сил ВСУ: в жилой застройке микрорайона Пригородный заняты четыре здания, в восточной части Центрального района украинские боевики выбиты из 31 здания в частном секторе. Также продолжается зачистка Гнатовки и Рога в ДНР – взяты под контроль 24 здания.

ВС России также отразили 10 атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, предпринятых с целью выхода из окружения, и пресекли три попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ иностранными наемниками из района Гришино в ДНР. Противник лишились более 30 боевиков.

В соседнем Димитрове (украинское название Мирноград) российские военные заняли 17 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях города и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Кроме того, продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки ВСУ с востока. За сутки в этом районе уничтожено до 205 боевиков, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю и поразили силы противника в районах населенных пунктов Приют, Белицкое, Сухецкое, Родинское, Новопавловка, Котлино, Удачное, Ленино в ДНР и Демурино Днепропетровской области.

Вместе с тем подразделения группировки «Восток» в течение суток продвинулись в глубину обороны противника и нанесли удары по ВСУ у Егоровки, Вишневого, Радостного Днепропетровской области и Успеновки Запорожской области.

Бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противника около Дружковки, Константиновки, Северска, Звановки, Иванополья, Дроновки, Федоровки, Веролюбовки и Васюковки в ДНР.

Группировка «Север» поразила формирования противника у пяти населенных пунктов Сумской области, а также в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» громят врага в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Понятовка, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области.

