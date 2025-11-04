Армия России поразила связанные с ВСУ объекты инфраструктуры

Вооруженные силы России нанесли новые удары по энергообъектам и транспортной инфраструктуре, которые связаны с ВПК Украины. Об этом сообщается в сводке Минобороны.

В результате нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего. Кроме того, поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, уточнили в ведомстве.

В то же время российские силы ПВО сбили три управляемые авиабомбы, реактивный снаряд системы HIMARS и 204 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

