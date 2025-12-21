ВС РФ теснят противника и бьют по «оборонке» и инфраструктуре ВСУ

Российская армия за прошедшие сутки продвинулась на ключевых направлениях в зоне специальной военной операции и нанесла очередные удары по военным заводам Украины и используемым ВСУ объектам инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

По данным военным ведомства, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли удары по противнику в Сумской и Харьковской областях. Бойцы группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Поражены силы ВСУ в Харьковской области и ДНР. Под удары российских войск попали формирования противника в том числе в Купянске-Узловом, Красном Лимане, Дружковке, Краматорске, Константиновке.

Подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженного противника в Димитрове и зачищают Родинское в ДНР.

Группировка «Восток» продвигается в глубину обороны противника и нанесла поражение ВСУ в районе населенных пунктов Гай, Андреевка Днепропетровской области, Терноватое, Дорожнянка и Гуляй-поле Запорожской области.

Бойцы группировки войск «Днепр» бьют противника в районах вблизи Орехова и Преображенки Запорожской области.

Вместе с тем российские войска поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

Средствами ПВО в зоне спецоперации сбиты 29 вражеских беспилотников самолетного типа.

