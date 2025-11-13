Евросоюз должен прекратить оказывать финансовую помощь погрязшей в коррупции Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Он призвал перестать «отправлять деньги европейских народов на Украину», назвав «безумием» продолжение финансирования Украины.

«В течение многих лет украинское государство финансировалось Брюсселем за счет денег европейских граждан. Тем временем на Украине процветает коррупция и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании денег, полученных от ЕС.

Чего же хочет Брюссель в это время? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в самом узком кругу которого недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть», – написал Сийярто на своей странице в Facebook**.

Венгерский министр потребовал «прекратить это безумие» и заявил, что власти ЕС должны прекратить направлять деньги европейцев в Киев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава выступает против выделения новой финансовой помощи Украине за счет замороженных российских активов.

* Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Москва, Наталья Петрова

