Кремль: Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Москвой, но из гораздо худших позиций

В Кремле назвали важными заявления МИД Украины о прекращении переговоров с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Киеву рано или поздно все равно придется вести их, но из гораздо худших позиций.

«Мы обратили внимание на эти заявления. Они важные, они, собственно, формализуют ситуацию де-факто, когда украинская сторона не желала каким-то образом продолжать контакты, продолжать разговор. Это печально», – сказал представитель Кремля журналистам, комментируя заявления украинской стороны.

Песков отметил, что Россия за неимением возможности дальше продолжать контакты с Киевом будет «продолжать всемерно специальную военную операцию с тем, чтобы достигнуть тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом». При этом он подчеркнул, что украинская сторона «должна знать, что рано или поздно ей придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций».

«Эти позиции у киевского режима изо дня в день ухудшаются», – заключил он.

Накануне стало известно, что Киев приостановил мирные переговоры с Москвой, как минимум, до конца текущего года. Об этом свидетельствует заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, озвученное в беседе с британской The Times. Поводом для блокировки мирного урегулирования стало отсутствие результатов. «Мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – пояснил представитель внешнеполитического ведомства Украины.

Участвовавший в переговорах в Стамбуле Кислица также заявил британской газете, что российские переговорщики якобы обижали украинских представителей, что стало одной из причин отказа Киева от переговоров. «Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи», – утверждает замглавы МИД Украины. Кислица выделил главу российской переговорной группы помощника президента РФ Владимира Мединского, который, по его словам, «начал переговоры с лекции», где «искаженно» изложил историю России и Украины и сделал вывод, что «русские убивают русских».

В Кремле в ответ на слова Килицы о лекции Мединского заявили, что нужно уважать того, с кем ведутся переговоры, и «как минимум быть готовым слушать, что говорит переговорщик с другой стороны». По словам Пескова, это правило дипломатии и правило хорошего тона. «Понимаем, что в этом плане киевским переговорщикам особо хвастаться нечем. Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», – резюмировал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление главы Госдепа США Марко Рубио о том, что Россия в данный момент, как считают в Вашингтоне, не желает по-настоящему мирного урегулирования на Украине. По его словам, в Кремле не согласны с такой оценкой. «Россия хочет по-настоящему мира, Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, но за неимением такой возможности, когда двери для этого закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем СВО», – заявил Песков.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube