Киев заявил о приостановке мирных переговоров с Москвой

Киев приостановил мирные переговоры с Москвой, как минимум, до конца текущего года, следует из заявления первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, которое проводят киевские СМИ.

Как уточняется, поводом для блокирования мирного урегулирования стало отсутствие результатов. «Мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – пояснил высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства Украины.

Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что Киев на фоне поддержки со стороны Европы, настроенной воинственно против России, фактически блокирует процесс мирного урегулирования.

Киев, Анастасия Смирнова

