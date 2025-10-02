российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 октября 2025, 18:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Кремль сообщил о нежелании Киева вести мирные переговоры на фоне «оголтелой» Европы

Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта приостановлены, Киев занял абстрактную позицию с непонятными перспективами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание, что такая ситуация сложилась в условиях «оголтелой» позиции европейских государств.

«Пауза в переговорах (с Киевом), непонятный горизонт продолжения этих переговоров, достаточно абстрактная позиция киевского режима – они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться», – констатировал Песков, добавив, что «все это не добавляет предсказуемости и стабильности».

«Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело и сохранять открытость для диалога, для общения со всеми странами», – пояснил спикер Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ контролируют уже менее 0,2% территории ЛНР / Украинский беспилотник сбит над Нижегородской областью / Силы ПВО сбили над тремя регионами России 12 украинских беспилотников / Три жителя Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по гражданским автомобилям / Российские войска открыли путь к дальнейшему наступлению в Запорожье и Днепропетровской области / Москва и Вашингтон подтвердили договоренности по Украине – Захарова / При атаке дронов ВСУ в Белгородской области поврежден инфраструктурный объект / Армия России разгромила последний западный форпост ВСУ для наступления на Северск

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Украина,