Кремль сообщил о нежелании Киева вести мирные переговоры на фоне «оголтелой» Европы

Российско-украинские переговоры об урегулировании конфликта приостановлены, Киев занял абстрактную позицию с непонятными перспективами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Представитель Кремля обратил внимание, что такая ситуация сложилась в условиях «оголтелой» позиции европейских государств.

«Пауза в переговорах (с Киевом), непонятный горизонт продолжения этих переговоров, достаточно абстрактная позиция киевского режима – они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться», – констатировал Песков, добавив, что «все это не добавляет предсказуемости и стабильности».

«Тем не менее нам надо делать спокойно свое дело и сохранять открытость для диалога, для общения со всеми странами», – пояснил спикер Кремля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

