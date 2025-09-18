«Цирковой номер» не пройдет: Лавров высказался о перспективах встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин готов к переговорам с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но при определенных условиях. По его словам, такая встреча не должна быть «очередным цирковым номером».

«Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров: перемирие – и сразу встреча, без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский мужественный, в камуфляже, с бородой начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене просверкать. Мы на это пойти не можем», – подчеркнул Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Президент (Путин) сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено. Мы должны получить реакцию на те предложения, которые мы продвигали, и на те подходы, которые в Анкоридже обсуждались», – пояснил министр.

«Президент России Владимир Путин не раз говорил, что в конечном итоге устойчивая договоренность – это компромисс. Мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как и законные интересы других участников такой договоренности», – добавил глава МИД России.

По его словам, по теме украинского урегулирования возможны дополнительные контакты Москвы и Вашингтона. «Мы расстались на том, что в Анкоридже мы приняли логику, которую продвигал (президент США) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и нашей позиции. Он эту логику не опровергал. Трамп сказал, что будет советоваться со своими союзниками», – уточнил Лавров.

Москва, Анастасия Смирнова

