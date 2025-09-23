Зеленский отказался отвечать на вопрос о мирных переговорах с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался ответить на вопрос о перспективах мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщает РИА «Новости», во время прохода на Генассамблею ООН в Нью-Йорке Зеленский также не уточнил, когда возможен новый раунд переговоров Москвы и Киева.

Как сообщал «Новый День», ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что глава российского государства готов к переговорам с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но при определенных условиях. По его словам, такая встреча не должна быть «очередным цирковым номером» – необходима подготовка с предварительной проработкой условий соглашения.

Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube