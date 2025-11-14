Поражение главы киевского режима Владимира Зеленского неизбежно, а «остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, положение Зеленского ухудшается с каждым днем. «Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. В энергетике нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет еще есть, но с перебоями. С теплом плохо», – написал Медведев в MAX.

Коррупционный скандал с Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского», «грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны».

«В шахматах цугцванг обычно заканчивается поражением. В жизни все иначе: обдолбанный паяц может еще поплясать какое-то время. Совсем недолгое. Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно», – заключил Медведев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

