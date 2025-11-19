США отказались от обсуждения возобновления авиасообщения с Россией

Госдепартамент США отказывается обсуждать возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По его словам, Госдеп категорически отказывается вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих РФ.

«Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО», – рассказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в возобновлении сотрудничества с США в сфере авиасообщения, однако этот вопрос пока не в приоритете Вашингтона. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что сдвигов по этой теме пока нет.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявлял, что прямое авиасообщение между Россией и США может возобновиться до конца 2025 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

