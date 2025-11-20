Песков: на прямой линии Путина не будет прямых включений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о формате проведения прямой линии с Владимиром Путиным. По его словам, прямых включений не планируется.

«Пока, предварительно, прямые включения, как раньше, сейчас не нужны. Поэтому их не будет. Сейчас любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения, поэтому откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно», – отметит Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что не стоит бояться искусственного интеллекта на «прямой линии», он лишь помогает обрабатывать вопросы, а реагирует на них глава государства и ведомства.

Ранее Песков сообщал, что в этом году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией.

Москва, Зоя Осколкова

