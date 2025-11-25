Россия ждет от США согласованный с Европой и Киевом план по Украине – Лавров

У России есть первоначальный американский план урегулирования конфликта на Украине, полученный по неофициальным каналам, но пока Москва не получила от американских коллег ту версию документа, о которой сейчас спекулируют СМИ. Об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва ожидает от Вашингтона согласованный с Евросоюзом и Украиной промежуточный вариант плана.

Лавров отметил, что те версии американского плана урегулирования украинского конфликта, которые циркулируют в СМИ, были слиты специально для подъема шумихи в медийном пространстве. По его словам, те, кто ею руководит, не пытаются скрыть, что хотят сорвать усилия Дональда Трампа по мирному урегулированию и «переиначить» документ по своему желанию.

Как сообщил российский министр, у Москвы есть каналы общения с американскими коллегами, и российская сторона ожидает получить от Вашингтона ту версию плана, которую в администрации США «сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и с украинцами». Однако, если в нем «будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям», по которым была достигнута договоренность, «то, конечно, это будет принципиально другая ситуация», – подчеркнул Лавров. Но пока России ничего официально никто не передавал, добавил он.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремя Дмитрии Песков заявил об «информационной вакханалии» вокруг американского мирного плана. По его словам, сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ, поскольку по этой теме распространяется очень много противоречивых данных. Кремль «предпочитает не заниматься мегафонной дипломатией», указал Песков. Он также отметил, что Москва ждет, когда американская сторона поделится с ней официальным планом. По его словам, американский проект урегулирования конфликта на Украине может стать хорошей основой для переговоров.

Москва, Наталья Петрова

