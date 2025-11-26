ЕC готовит экстренный план по финансированию Украины без активов России

В Брюсселе в срочном порядке разрабатывают новый план по финансированию Украины на случай, если не удастся договориться об изъятии замороженных активов России к саммиту лидеров ЕС 18 декабря. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных официальных лиц Евросоюза.

По данным издания, один из вариантов, который обретает все большую поддержку среди европейских стран, предусматривает предоставление Киеву промежуточного кредита, финансируемого за счет займов ЕС. Эти средства должны помочь Украине продержаться на плаву в первые месяцы 2026 года и избежать финансового краха.

Представители стран ЕС обсудили возможные варианты с Еврокомиссией на встрече в Брюсселе накануне. Подготовка экстренного плана по финансированию Украины может завершиться в ближайшее время.

Как отмечают источники, данное решение даст ЕС больше времени для подготовки «репарационного кредита» с использованием российских активов таким образом, чтобы Бельгия «могла с этим справиться», цитирует публикацию ТАСС. Затем Украине могут предложить погасить первоначальный промежуточный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного «репарационного кредита», указывают собеседники издания.

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен ранее заявил, что Брюссель не будет экспроприировать активы России для передачи Киеву без гарантий защиты от судебных исков и требований возврата денег. По его словам, Брюссель продолжит поддерживать Украину, но в вопросе изъятия российских активов не сдастся. В том, что в вопросе конфискации средств «слишком много скрытых рисков», теперь понимают и в Италии, добавил он. Заявление прозвучало по итогам визита Франкена в Рим. Отметим, в Бельгии на счетах одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем бельгийской Euroclear хранится большая часть замороженных активов РФ.

Меж тем президент Франции Эммануэль Макрон, выступая накануне по итогам саммита так называемой «коалиции желающих» помогать Украине, заявил, что страны ЕС в течение ближайших дней примут согласованное решение по замороженным российским активам, передает RT. По его словам, решение будет скоординировано «со всеми вовлеченными европейскими странами, а также с Европейским союзом и Еврокомиссией».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее направила странам ЕС письмо с официальными предложениями об экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах. Этот проект будет обсуждаться на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Вместе с тем, Минфин России подготовил пакет ответных мер на случай конфискации замороженных на Западе российских активов. Как отметил глава ведомства Антон Силуанов, Москва намерена использовать аналогичные меры.

Москва, Наталья Петрова

