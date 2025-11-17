российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 ноября 2025, 15:08 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЕК предложила выдать Украине срочный кредит с опорой на российские активы

Еврокомиссия направила странам ЕС три варианта помощи Киеву, один из которых предусматривает включение заблокированных российских активов. Все эти меры не взаимоисключающие, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы определили три основных варианта: поддержка, которая будет финансироваться государствами-членами за счет грантов, кредит <...>, финансируемый союзом за счет заимствований на финансовых рынках, или кредит, связанный со средствами на заблокированных счетах [России]», – сообщает глава ЕК в письме.

По словам Фон дер Ляйен, эти три варианта не взаимоисключающие, «их можно комбинировать или применять последовательно». Глава ЕК настаивает на том, что выплаты следует начать ко второму кварталу 2026 года, поэтому согласование необходимо провести на саммите ЕС, который запланирован середину декабря.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что самым предпочтительным считает репарационный кредит, который станет «самым эффективным способом поддержать оборону Украины и ее экономику».

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Политолог Караганов: «Если разразится большая война, Европа просто перестанет существовать» / Россия стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз / В ЕС не смогли договориться о конфискации российских активов / ЕС не в состоянии выделять Киеву регулярные кредиты: Европа обеспокоилась устойчивостью украинского долга / Европа готовится к войне с Россией: Кремль согласен с оценкой президента Сербии / МИД России готовит ответ на «визовое безумие» Европы / Суд освободил экс-президента Франции Саркози из тюрьмы / Лавров: Киев не спасет конфискация российских активов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Экономика, Европа, Украина,